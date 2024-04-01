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    В «Баварии» высказались о решении Алонсо остаться в «Байере»

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    Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль отреагировал на решение Хаби Алонсо остаться в леверкузенском «Байере» еще как минимум на сезон.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    Ранее неоднократно сообщалось, что «Бавария» была заинтересована в назначении Алонсо на пост главного тренера.

    «Решение Хаби остаться в "Байере" никак не повлияло на меня, поскольку мы уже давно рассматривали другие кандидатуры.

    Хаби — достойный человек. Я знал его еще, когда работал в Менхенгладбахе и вел с ним переговоры, он тогда возглавлял "Реал Сосьедад". Поэтому мне было очевидно, что он не покинет Леверкузен», — приводит слова Эберля Bayern & Germany.

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