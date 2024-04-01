В «Баварии» высказались о решении Алонсо остаться в «Байере»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль отреагировал на решениеостаться в леверкузенскомеще как минимум на сезон.

Ранее неоднократно сообщалось, что «Бавария» была заинтересована в назначении Алонсо на пост главного тренера.

«Решение Хаби остаться в "Байере" никак не повлияло на меня, поскольку мы уже давно рассматривали другие кандидатуры.

Хаби — достойный человек. Я знал его еще, когда работал в Менхенгладбахе и вел с ним переговоры, он тогда возглавлял "Реал Сосьедад". Поэтому мне было очевидно, что он не покинет Леверкузен», — приводит слова Эберля Bayern & Germany.

По данным СМИ, основными кандидатами на пост главного тренера «Баварии» являются Роберто Де Дзерби из «Брайтона» и Юлиан Нагельсманн, который весной 2023 года был уволен из мюнхенского клуба.