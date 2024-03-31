Мбаппе: Воскресный матч против «Марселя» крайне важен для нас и болельщиков

Нападающийподелился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Лиги 1 с

«Я хочу стать главным героем в ближайшие месяцы. В клубе происходят очень интересные вещи. Воскресный матч крайне важен для нас, болельщиков, а также раздевалки, потому что это начало важной главы, решающего месяца в нашем сезоне», — приводит слова Мбаппе AS.

Матч между «Марселем» и ПСЖ состоится сегодня, 31-го марта в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 24 матча за парижан в Лиге 1, забил 24 гола и сделал 5 голевых передач.