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    Мбаппе: Воскресный матч против «Марселя» крайне важен для нас и болельщиков

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    Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Лиги 1 с «Марселем».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я хочу стать главным героем в ближайшие месяцы. В клубе происходят очень интересные вещи. Воскресный матч крайне важен для нас, болельщиков, а также раздевалки, потому что это начало важной главы, решающего месяца в нашем сезоне», — приводит слова Мбаппе AS.

    Матч между «Марселем» и ПСЖ состоится сегодня, 31-го марта в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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    • В нынешнем сезоне Мбаппе провел 24 матча за парижан в Лиге 1, забил 24 гола и сделал 5 голевых передач.

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