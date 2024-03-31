Масалитин об игре ЦСКА: Центра поля нет, замены не работают

Экс-футболиствысказался о ничейном результате армейцев в матче 22-го тура РПЛ с(2:2).

«Психология — важный фактор потерянных очков ЦСКА. Когда ведёшь в два мяча, немного расслабляешься. В конце "Сочи" додавил. Если бы не Акинфеев, могли бы и проиграть. Половина состава — игроки сборной, а не могут обыграть команду, которая претендует на вылет из РПЛ.

Центра поля нет, замены не работают. Если полузащита не отрабатывает, то идёт перекос. Также в команде нет лидера, который мог бы взять на себя игру.

Конечно, после таких матчей будут вопросы к Федотову. Например, тренер не выпустил Файзуллаева, а он мог помочь команде индивидуальными действиями. Самое главное — это делать выводы после ошибок. ЦСКА упустил 18 очков в этом сезоне, сколько можно наступать на одни и те же грабли? Смотреть на это невозможно», — сказал Масалитин Чемпионату.

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице российской Премьер-лиги с 33 очками в активе.