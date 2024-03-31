Гришин: Акинфеев в матче с «Сочи» подтвердил свой класс

Экс-футболиствысказался об игре голкипера армейской команды

«Игорь Акинфеев в матче с "Сочи" подтвердил свой класс. Многие говорят, что ему пора на пенсию. Не пора! Он лучший игрок ЦСКА и лучший вратарь нашего чемпионата!

Сейчас сюда ещё добавили Сафонова и Песьякова, они тоже неплохо играют. Акинфеев выручает практически в каждом матче, значит с такой игрой он может спокойно поиграть ещё три года в нашем чемпионате», — сказал Гришин Чемпионату.

Напомним, что ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в матче 22-го тура РПЛ. После этого матча армейцы занимают 4-е место в таблице чемпионата России с 33 очками в активе.