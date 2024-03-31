«Алания» — «Черноморец»: счет матча 1:2, обзор голов

«Алания» первой вышла вперед на 34-й минуте матча. Гол забил Николай Гиоргобиани, который реализовал пенальти.
«Черноморец» забил в ответ на 73-й минуте усилиями Антона Антонова. Три очка «Черноморцу» на 90-й минуте принес точный удар Ильи Родионова.
Футбол. Россия. ФНЛ
Алания — Черноморец 1:2
Голы: 1:0 Николай Гиоргобиани (пенальти) (34'), 1:1 Арсен Адамов (73'), 1:2 Rodionov I. (90') Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Давид Шавлохов, Руслан Дауров, Алан Хабалов, Ибрагим Цаллагов, Николай Гиоргобиани, Ислам Машуков Черноморец: Арсен Адамов, Олег Красильниченко, Иван Енин, Валерий Кичин, Мераби Уридия, Frolkin D., Chichinadze A., Garaev V., Gurchenko D., Kumburovic N., Melnikov N. Предупреждения: Давид Шавлохов (45+2'), Ислам Машуков (49'), Сослан Качмазов (78'), Заур Тарба (83')
«Алания» с 36 очками занимает седьмое место в таблице.
«Черноморец» (27) после этой победы поднялся на 14-ю строчку.