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    «Алания» проиграла «Черноморцу»

    «Алания» — «Черноморец»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В 25-м туре Первой лиги «Алания» принимала «Черноморец». Команда из Владикавказа уступила со счетом 1:2.

    «Алания»
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    «Алания»

    «Алания» первой вышла вперед на 34-й минуте матча. Гол забил Николай Гиоргобиани, который реализовал пенальти.

    «Черноморец» забил в ответ на 73-й минуте усилиями Антона Антонова. Три очка «Черноморцу» на 90-й минуте принес точный удар Ильи Родионова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Алания — Черноморец 1:2
    Голы: 1:0 Николай Гиоргобиани (пенальти) (34'), 1:1 Арсен Адамов (73'), 1:2 Rodionov I. (90') Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Давид Шавлохов, Руслан Дауров, Алан Хабалов, Ибрагим Цаллагов, Николай Гиоргобиани, Ислам Машуков Черноморец: Арсен Адамов, Олег Красильниченко, Иван Енин, Валерий Кичин, Мераби Уридия, Frolkin D., Chichinadze A., Garaev V., Gurchenko D., Kumburovic N., Melnikov N. Предупреждения: Давид Шавлохов (45+2'), Ислам Машуков (49'), Сослан Качмазов (78'), Заур Тарба (83')

    «Алания» с 36 очками занимает седьмое место в таблице.

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    «Черноморец» (27) после этой победы поднялся на 14-ю строчку.

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