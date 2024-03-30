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    • «Зенит» не смог обыграть «Крыльев Советов» в матче РПЛ
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    Осинькин: Болельщики должны быть довольны нашей самоотдачей и уровнем игры

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итог матча против «Зенита» (1:1).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Конечно, это очко в зачет. Мы не так много берем очков у команд уровня "Зенита", поэтому мы рады, что подарили зрителям интересный матч. Они должны быть довольны нашей самоотдачей и уровнем игры.

    Мы готовились к тем стандартам, которые видели в играх этого сезона, в том числе по нашим матчам. Но две команды из трех играли в зонную систему защиты, плюс "Зенит" настолько вариативен при стандартных положениях, что полностью быть готовым трудно. Ни в одном матче не видели, чтобы семь футболистов шли в штрафную площадь. Угадать и подготовиться к такому нельзя, но уровень футболистов должен позволять реагировать на все изменения, которые соперник готовит.

    Быстрый гол? Конечно, когда мы ведем, когда быстро психологически вошли в игру на позитиве, это хорошо. Но достаточно быстро "Зенит" отыгрался и большую часть матча был ничейный счет, но положительный эффект всегда есть от таких вещей.

    Орозко? Он долго не играл, был без практики. Мы не могли его встроить в игру, адаптировать, но ситуация в группе атаки обязывала ставить его на матч. Он провел неплохой первый тайм, но к необходимой интенсивности он пока не готов. Необязательные потери, хотя он стабильный в плане техники, отсюда не ранняя, но первая замена, которая была.

    Соколов восстановился в плане здоровья, мы начинаем на него рассчитывать. Он очень молодой футболист, сейчас все будет зависеть от него. Ему нужно прибавлять в первую очередь в умении вести единоборства, потому что в работе с мячом он точно один из лучших в команде.

    Попов — молодой футболист, у него совсем нет опыта игры в РПЛ, но он физически крепкий, хорошо играющий головой. На ситуацию, когда "Зенит" выпускал больших игроков, мы среагировали таким образом», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

    После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 41-м очком в активе. «Крылья Советов» — на 7-й позиции (30 баллов).

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