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    «Кадис» с минимальным счетом победил «Гранаду»

    «Кадис» — «Гранада»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Кадис Гранада
    В матче 30-го тура испанской Примеры «Кадис» у себя дома победил «Гранаду» со счетом 1:0.

    Роберт Наварро
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    Роберт Наварро

    Первый тайм не принес забитых мячей.

    Лишь на 51-й минуте 21-летнему полузащитнику хозяев Роберту Наварро удалось забить гол, который оказался единственным в матче.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Гранада 1:0
    Гол: 1:0 Роберт Наварро (51') Предупреждения: Рикард Санчес (30'), Серхио Риус (45 + 1'), Виктор Чуст (70'), Мигель Рубио (70'), Theodor Corbeanu (73'), Иван Алехо (90 + 1')

    В следующем туре «Кадис» примет «Барселону».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Гранада» дома сыграет с «Валенсией».

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