«Кадис» — «Гранада»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

Роберт Наварро Фото: globallookpress.com
Первый тайм не принес забитых мячей.
Лишь на 51-й минуте 21-летнему полузащитнику хозяев Роберту Наварро удалось забить гол, который оказался единственным в матче.
Футбол. Испания. Примера
Кадис — Гранада 1:0
Гол: 1:0 Роберт Наварро (51') Предупреждения: Рикард Санчес (30'), Серхио Риус (45 + 1'), Виктор Чуст (70'), Мигель Рубио (70'), Theodor Corbeanu (73'), Иван Алехо (90 + 1')
В следующем туре «Кадис» примет «Барселону».
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«Гранада» дома сыграет с «Валенсией».