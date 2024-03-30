Гасперини: Нелегко создать такую «химию в раздевалке», но все чувствуют себя вовлеченными

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:0).

«Радоваться можно не только победе "Наполи" на выезде со счетом 3:0, но и тому, как мы добились этой победы, создав множество моментов, удержав игру в своих руках, и, хотя Осимхен угрожал нашим воротам, мы всегда контролировали ситуацию.

Сейчас мы достигли хорошего уровня эффективности, поэтому, даже если кого-то не хватает, другие всегда будут готовы его заменить. Ротация состава абсолютно необходима, учитывая количество матчей, которые у нас впереди, и я рад, что у нас всегда есть конкурентоспособная команда.

Нелегко создать такую "химию в раздевалке", но все чувствуют себя вовлеченными», — приводит слова Гасперини Football Italia.

После этого матча «Аталанта» занимает 6-е место в таблице Серии А с 50-ю очками в активе. «Наполи» — на 7-й позиции (45 баллов).