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    «Арсенал» и «Тюмень» сыграли вничью, «Торпедо» победило КАМАЗ

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    Завершилось сразу три матча 25-го тура Первой лиги России.

    Олег Кононов (главный тренер «Торпедо»)
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    Олег Кононов (главный тренер «Торпедо»)

    В одном из поединков тульский «Арсенал» и «Тюмень» не смогли выявить сильнейшего. Команды так и не поразили ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Арсенал Тула — Тюмень 0:0
    Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Karamarko M., Levin V., Makarov A. Тюмень: Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Максим Петров, Владислав Шитов, Евгений Татаринов, Lyubakov E., Balakhontsev N., Baytukov R., Bem A., Druzhinin I., Moskalenchik I. Предупреждения: Karamarko M. (32'), Эрвинг Ботака-Иобома (36'), Владислав Шитов (52')

    «Арсенал» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице. У «Тюмени» 37 баллов и шестая позиция.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельной игре московское «Торпедо» на своем поле одолело КАМАЗ из Нибережных Челнов со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Александр Иванков.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — КамАЗ 1:0
    Гол: 1:0 Ivankov A. (22') Торпедо: Егор Бабурин, Иван Кузьмичёв, Боян Роганович, Игорь Горбунов, Владимир Москвичёв, Роман Тугарев, Ираклий Манелов, Йорди Рейна, Даниил Шамкин, Илья Стефанович, Ivankov A. КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Дмитрий Иванов, Александр Гаглоев, Юрий Кириллов, Руслан Куль, Валентин Пальцев, Дмитрий Стародуб, Samok S., Fartuna B., Gorelov P. Предупреждения: Дмитрий Иванов (53'), Валентин Пальцев (59'), (67'), Дмитрий Иванов (67')

    «Торпедо» (31 очко) поднялось на 11-е место. У КАМАЗа 29 баллов и 12-я строчка.

    Прогнозы на ФНЛ

    И, наконец, «Шинник» и «Ленинградец» сыграли вничью, так и не поразив ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Шинник — Ленинградец 0:0
    Шинник: Александр Довбня, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Артём Голубев, Денис Самойлов, Вячеслав Зинков, Gogoua A., Kotin N., Polyakov M., Rubtsov I., Saus V. Ленинградец: Никита Калугин, Андрей Хитяев, Владислав Волков, Алексей Яковлев, Karabashev N., Bachinski M., Beljaev M., Gorelishvili M., Shepelev V., Sukhanov E., Zhironkin V. Предупреждения: Gogoua A. (33'), (74'), Gogoua A. (87'), Zagre B. (89')

    После этой игры «Шинник» набрал 28 очков и занимает 13-е место. В активе «Ленинградца» 25 баллов и 14-я строчка.

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