Кечинов назвал единственного тренера, который мог бы заменить Карпина в сборной России

Бывший футболист московскоговысказался о будущемв сборной России.

«Я думаю, что в данный момент совмещение постов Карпиным в сборной России и "Ростове" — правильно. Сейчас нет официальных международных соревнований, и поэтому нет надобности сконцентрироваться только на работе в клубе. Сейчас можно совмещать, и это проходит абсолютно безболезненно.

При этом мне кажется, что в данный момент только Семак мог бы заменить Карпина на посту тренера сборной России. Других достойных кандидатов не вижу», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что Карпин также является наставником «Ростова».