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    Кечинов назвал единственного тренера, который мог бы заменить Карпина в сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о будущем Валерия Карпина в сборной России.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Я думаю, что в данный момент совмещение постов Карпиным в сборной России и "Ростове" — правильно. Сейчас нет официальных международных соревнований, и поэтому нет надобности сконцентрироваться только на работе в клубе. Сейчас можно совмещать, и это проходит абсолютно безболезненно.

    При этом мне кажется, что в данный момент только Семак мог бы заменить Карпина на посту тренера сборной России. Других достойных кандидатов не вижу», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

    Напомним, что Карпин также является наставником «Ростова».

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