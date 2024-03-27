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    Тедеско: В Москве мне бы сейчас пожали руку

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    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, который сейчас работает в сборной Бельгии, рассказал о своей тренерской карьере.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Конечно, завоевать трофей очень приятно. Для людей со стороны эти результаты важны, потому что они смотрят на то, сколько очков в среднем тренер сможет принести им в будущем. Или сколько трофеев он сможет выиграть.

    Но для меня сохранение места "Эрцгебирге" во Второй Бундеслиге в моем первом сезоне также было трофеем. Есть и другие важные успехи. Например, если бы я вернулся в Москву после того, как тренировал "Спартак", люди там пожали бы мне руку, потому что они меня уважают. Не только как тренера, но и как человека. Или если я разговариваю с игроком, которого тренировал четыре года назад, и он обнимает меня и говорит, что играть под моим руководством было лучшим временем, которое у него было, — это вещи, которые еще важнее», — приводит слова Тедеско Coaches' Voice.

    Напомним, что «Спартак» под руководством Тедеско занял второе место в чемпионате России.

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