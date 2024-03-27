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    Кроос: Сборная Германии выходит из очень сложного периода

    Футбол Сборная Германии Футбол Германии Сборная Нидерландов Товарищеские матчи
    Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал победу над Нидерландами (2:1) в товарищеском матче.

    Тони Кроос
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    Тони Кроос

    «Несколько месяцев назад после счета 0:1 мы наверняка развалились бы, но сегодня этого не произошло.

    Я горжусь командой, которая выходит из очень сложного периода. Это показывает, что, несмотря ни на что, команда обрела уверенность в предыдущем матче.

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    • Хорошая новость в том, что мы провели два хороших товарищеских матча. Плохая новость в том, что это не принесет нам очков в турнире. Мы обрели то, чего нам не хватало в последние несколько недель: уверенности в своих действиях, и я надеюсь, что мы сможем провести хороший турнир», — приводит слова Крооса L'Equipe.

    В минувшие выходные сборная Германии одержала победу над Францией (2:0).

    Напомним, Кроос возобновил карьеру в сборной Германии по просьбе главного тренера команды Юлиана Нагельсманна.

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