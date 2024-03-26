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    Мбаппе о матча ПСЖ в ЛЧ: Вы действительно будете видеть меня чаще в Испании

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    Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о предстоящих матчах парижан против «Барселоны» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я играл в матче с "Реалом Сосьедад" в Лиге чемпионов, а теперь мы будет играть с "Барселоной".

    Если мы пройдём, то можем встретиться с "Атлетико". Вот почему вы действительно будете видеть меня чаще (в Испании)», — приводит слова Мбаппе сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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    • В нынешнем сезоне нападающий провел 8 матчей за ПСЖ в Лиге чемпионов и забил 6 голов. Напомним, что 1-й матч между парижан и «Барселоны» состоится 10-го апреля, а ответная игра — 16-го апреля.

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