Мбаппе о матча ПСЖ в ЛЧ: Вы действительно будете видеть меня чаще в Испании

Нападающийвысказался о предстоящих матчах парижан противв рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я играл в матче с "Реалом Сосьедад" в Лиге чемпионов, а теперь мы будет играть с "Барселоной".

Если мы пройдём, то можем встретиться с "Атлетико". Вот почему вы действительно будете видеть меня чаще (в Испании)», — приводит слова Мбаппе сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В нынешнем сезоне нападающий провел 8 матчей за ПСЖ в Лиге чемпионов и забил 6 голов. Напомним, что 1-й матч между парижан и «Барселоны» состоится 10-го апреля, а ответная игра — 16-го апреля.