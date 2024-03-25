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    Вице-президент РФС о Промесе: История Кокорина и Мамаева нанесла больший ущерб имиджу российского футбола

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    Вице-президент РФС Денис Соловьев высказался о ситуации атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Это, прежде всего, дело клуба и игроков. Но то, что это происходит, — странная ситуация, которую, как мне кажется, нельзя было допускать. Но если она уже произошла, то разбираться в ней — прерогатива клуба и юристов со стороны игрока.

    Не стал бы это перекладывать на имидж российского футбола. По причине, что могут происходить разные истории.

    История Кокорина и Мамаева нанесла гораздо больший ущерб имиджу российских футболистов и российского футбола, чем дело Промеса. Не нужно гиперболизировать эту проблему. Это частная история.

    Неприятный инцидент. Но пока нет правовой оценки, очень сложно что-либо фиксировать», — приводит слова Соловьева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

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