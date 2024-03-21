Генсек РФС: Не надо называть РПЛ лигой уголовников

Генеральный секретарь РФСвысказался о ситуации атакующего полузащитника «Спартака»

«Из-за Промеса, Влута и Томпсона не нужно называть РПЛ лигой уголовников — это неправильно. Лигой приколов тоже не стоит Мы ставим задачу от этого уйти. Чтобы даже в шутку так не говорили.

А что касается вопроса, страдает ли имидж РПЛ от ситуации с Промесом, то только окончательное решение суда может признавать человека виновным.

С точки зрения имиджа это, скорее, вопрос не к лиге, а к работодателю. Тут каждый сам решает, готов он или нет сотрудничать с человеком, который совершил или не совершил какое-либо деяние», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.