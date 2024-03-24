Три игрока сборной Англии получили травмы после матча с Бразилией

Защитники сборной Англиипополнил список травмированных игроков и покинул расположение национальной команды.

«В заявлении ФА подтверждается, что Кайл Уокер, Сэм Джонстон и Гарри Магуайр вернулись в свои клубы для осмотра, поскольку в последние дни они получили травмы», — написал инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее уже сообщалось о том, что защитник сборной Англии Гарри Магуайр покинул расположение национальной команды.

Напомним, что сборная Англии 23-го марта проиграла Бразилии (0:1) в рамках товарищеского противостояния. Следующий контрольный поединок англичане проведут против сборной Бельгии 26-го марта.