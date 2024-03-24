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    Три игрока сборной Англии получили травмы после матча с Бразилией

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    Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уолкер пополнил список травмированных игроков и покинул расположение национальной команды.

    Кайл Уолкер
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    Кайл Уолкер

    «В заявлении ФА подтверждается, что Кайл Уокер, Сэм Джонстон и Гарри Магуайр вернулись в свои клубы для осмотра, поскольку в последние дни они получили травмы», — написал инсайдер Фабрицио Романо.

    Ранее уже сообщалось о том, что защитник сборной Англии Гарри Магуайр покинул расположение национальной команды.

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    • Напомним, что сборная Англии 23-го марта проиграла Бразилии (0:1) в рамках товарищеского противостояния. Следующий контрольный поединок англичане проведут против сборной Бельгии 26-го марта.

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