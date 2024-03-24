Нагельсман: Кроос показал невероятный уровень в матче с Францией

Главный тренер сборной Германииоценил игру полузащитникав товарищеском матче с(2:0).

Кроос в 2021-м объявил о завершении карьеры в сборной, но в начале этого года объявил о возвращении в национальную команду по просьбе Нагельсмана.

В матче с Францией немецкая сборная открыла счет уже на седьмой секунде после точного удара Флориана Вирца, которому ассистировал Кроос.

«Это невероятно. Мы все знаем, что Тони выдающийся игрок. Но то, как он участвовал в единоборствах, это действительно невероятно. Раньше в подобных ситуациях его постоянно критиковали.

Кроос невероятно усердно работал и был стабилен в обороне. Что мне нравится, так это то, что по нему не скажешь, что он очень успешный игрок — он вполне нормальный парень и вливается в коллектив. Это очень хорошо», — приводит слова Нагельсмана Bild.

В следующем матче сборная Германии 26 марта сыграет на своем поле против Нидерландов.