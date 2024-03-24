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    FourFourTwo составил топ-10 бразильских игроков за всю истории

    Футбол Сборная Бразилии
    Знаменитое британское издание FourFourTwo составило топ-10 лучших футболистов в истории бразильского футбола.

    Роналдо
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    Роналдо

    На первом месте оказался Король футбола Пеле. Вторую строчку занял «Феномен» Роналдо, игравший за «Реал», «Барселону», «Интер», «Милан». На третьем место расположился игрок «Ботафого» Гарринча.

    Топ-10 лучших бразильских футболистов по версии FourFourTwo:
    • 1. Пеле (нападающий).
    • 2. Роналдо (нападающий).
    • 3. Гарринча (нападающий).
    • 4.Роналдиньо (полузащитник).
    • 5.Ромарио (нападающий).
    • 6. Ривалдо (нападающий).
    • 7. Зико (полузащитник).
    • 8. Сократес (полузащитник).
    • 9. Жаирзиньо (полузащитник).
    • 10. Кака (полузащитник).
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