FourFourTwo составил топ-10 бразильских игроков за всю истории

На первом месте оказался Король футбола Пеле. Вторую строчку занял «Феномен» Роналдо, игравший за «Реал», «Барселону», «Интер», «Милан». На третьем место расположился игрок «Ботафого» Гарринча.
Топ-10 лучших бразильских футболистов по версии FourFourTwo:
- 1. Пеле (нападающий).
- 2. Роналдо (нападающий).
- 3. Гарринча (нападающий).
- 4.Роналдиньо (полузащитник).
- 5.Ромарио (нападающий).
- 6. Ривалдо (нападающий).
- 7. Зико (полузащитник).
- 8. Сократес (полузащитник).
- 9. Жаирзиньо (полузащитник).
- 10. Кака (полузащитник).