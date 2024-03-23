Родриго об игре за сборную Бразилии: Моя ответственность растет и будет продолжать расти

Нападающийи сборной Бразилиивысказался о своей роли в национальной команде.

«Бывают моменты, когда я думаю: "Чёрт возьми, я больше не самый молодой в команде". Когда звучат шутки, я больше не первый в очереди, потому что есть игроки моложе меня. Но я могу сказать, что счастлив получить этот опыт. Несмотря на то, что я ещё так молод, ко мне уже относятся как к зрелому человеку, и я помогаю новичкам всем, чем могу.

Я передаю все советы, которые получил, когда приехал в национальную команду. Сейчас многие игроки находятся в Бразилии и скоро приедут в Европу. И многие из них уже в сборной. Несмотря на то, что мне всего 23, я уже многое пережил и знаю, как на что реагировать.

Моя ответственность растёт и будет продолжать расти. Я держу это в уме. Я принадлежу к новому поколению и могу быть одним из его лидеров. Я знаю, что могу дать команде. Знаю, что болельщики многого ожидают от меня», — приводит слова Родриго The Guardian.

Напомним, что сборная Бразилии проиграла Аргентине (0:1) в матче 6-го тура квалификации чемпионата мира 2026-го года.