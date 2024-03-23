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    Автор дубля в ворота «Насьонала» Быковский: Я забил первые свои голы за сборную, чему очень рад

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    Нападающий молодёжной сборной России Артем Быковский высказался о матче против уругвайской команды «Насьональ U21» (7:2).

    Артем Быковский
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    Артем Быковский

    «Минут десять пытались прессинговать, были хорошие моменты, плохие моменты, удалось забить три мяча в первом тайме. Я забил первые свои голы за сборную, чему очень рад. Во втором тайме сделали перестановки, стали немного по‑другому прессинговать, пошли замены, игра освежилась.

    Позавчера играли при большом количестве зрителей, у Уругвая была большая поддержка. Это тоже сказывается, домашний стадион, поддержка, у нас что‑то не получалось. В этом матче всё было спокойно, мы отталкивались от своей игры. Могли больше забивать в первом тайме, во втором тайме, можно сказать, всё забили», — цитирует Быковского «Матч ТВ».

    Голы в составе нашей сборной забивали Никита Салтыков (18-я минута), Артем Быковский (28-я, 30-я), Илья Родионов (63-я и 85-я), Александр Чупаев (80-я), Игорь Дмитриев (90-я, с пенальти).

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