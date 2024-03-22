Зиньковский: Сборная России неплохо бы смотрелась на чемпионате Европы

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал победу над

Сборная России выиграла у Сербии (4:0) в рамках товарищеского матча, который состоялся в Москве на стадионе «Динамо».

«Согласен с Александром Дюковым (президент РФС — прим.), что мы неплохо бы сейчас смотрелись на Евро.

Мы провели хороший матч с сербами, очень приятно побеждать дома. Хорошая атмосфера, полные трибуны», — приводит слова Зиньковского «Р-Спорт».

В следующем товарищеском матче сборная России 25 марта встретится с Парагваем. Эта игра тоже состоится на стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск.