Тадич: Удаление испортило игру

Капитан сборной Сербиивысказался о матче против России (0:4).

«Красная карточка Гайичу изменила все. Может быть, удаление было и по правилам, но сами российские игроки сказали, что мы не должны были оставаться вдесятером. В общем, игра была испорчена.

До пенальти игра была равной. А после нам уже было тяжело, хотя в первом тайме были моменты у Йовича и Гачиновича. Нам пришлось обороняться. Поражение причиняет нам боль, но лучше, чтобы оно произошло сейчас, чем потом. Мы постараемся улучшить результат на Кипре, — цитирует Тадича Telegraf.

В следующем товарищеском матче сборная России встретится с Парагваем 25-го марта в 20:00 мск.