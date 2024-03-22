Онопко: Удаление не то что помогло, но дало больше простора

Тренер сборной России по футболувысказался о победе главной команды страны в матче с Сербией (4:0).

«Перед игрой настраивались на победу, никогда невозможно предсказать, каким будет результат. Удаление не то что помогло, но дало больше простора.

Удаление? Наверное, тогда игра была бы более цельной. Не хочу принизить нашу победу, она красивая и заслуженная. Нам удалось сделать большой праздник для всех.

Они знают, против кого играют. Атмосфера и полный стадион помогли ребятам», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

В следующем товарищеском матче сборная России встретится с Парагваем 25-го марта в 20:00 мск.