Билялетдинов: В матче Россия — Сербия не будет «автобусов»

Известный тренервысказался о предстоящем товарищеском матче между сборными

«Я думаю, будет встречная, достаточно раскованная игра без "автобусов". Статус товарищеской встречи помогает раскрыться, в официальных матчах не всегда получается пробить панцирь ответственности за результат. Это часто сковывает.

При этом важно, чтобы матч не превратился в "товарняк", когда люди играют, но в полнакала: и скорость не та, и единоборства не те. Смотришь и понимаешь, что это даже не контрольный матч на сборах, а просто товарищеский матч для сохранения кондиций и взаимосвязей на футбольном поле», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Россия — Сербия

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск.