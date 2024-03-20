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    Хаби Алонсо о своем будущем: Я очень счастлив в «Байере»

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопрос о своих планах на будущее.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «На данный момент я очень счастлив здесь (в "Байере"). Мне нравится моя работа в клубе, и чувствую, что она бросает мне вызов. Сейчас мы находимся в напряженном, но прекрасном путешествии здесь, в Леверкузене, и я стараюсь сделать всё возможное, чтобы подготовить своих игроков к следующему матчу.

    Честно говоря, я сейчас не в том состоянии, чтобы думать о следующем шаге. Я думаю о том, где сейчас нахожусь. Я считаю, что нахожусь в прекрасном месте и наслаждаюсь этим», — приводит слова Алонсо Liverpool Echo.

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