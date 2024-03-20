Мелешин: Надеюсь, вернусь в «Спартак» еще сильнее

Нападающий, выступающий на правах аренды за минское, высказался о своем будущем.

«У меня контракт на год, но "Спартак" может отозвать меня летом. Пока об этом не думал.

Я все анализировал и понимал сразу, но ничего не мог с этим сделать в силу неопытности. У меня не получалось, я не знал, как это исправить. Сейчас работаю над этим. В чемпионате Белоруссии высокий уровень сопротивления, хорошая лига.

Надеюсь, мне это поможет, и я вернусь еще сильнее. Я воспитанник "Спартака", люблю этот клуб. Не хотел бы, чтобы моя карьера в "Спартаке" заканчивалась таким образом», — цитирует Мелешина «Матч ТВ».