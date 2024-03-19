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    «Ноттингем Форест» выступил с официальным обращением после снятия с команды четырёх очков в АПЛ

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    Клуб английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» выпустил официальное заявление после скандального решения руководства лиги о снятии с команды четырех очков.

    «Ноттингем Форест»
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    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» крайне разочарован решением комиссии наложить на клуб санкцию в виде лишения четырех очков. Несмотря на наше разочарование, мы благодарим комиссию за согласие заняться этим вопросом в ускоренном порядке.

    После нескольких месяцев взаимодействия с АПЛ и исключительного сотрудничества на протяжении всего процесса это было неожиданно и подорвало доверие, которое мы имели к премьер‑лиге. То, что Премьер‑лига добивалась санкции в размере восьми очков в качестве отправной точки, было совершенно непропорционально.

    Решение Комиссии вызывает вопросы, волнующие все клубы‑претенденты. Рынок трансферов игроков — это узкоспециализированная торговая среда, которую нельзя сравнивать с продажей обычных продуктов и услуг.

    Обоснование комиссии заключается в том, что клубы должны инвестировать только после того, как они получат прибыль от развития своих игроков. Такое рассуждение разрушает мобильность в футбольной пирамиде, а результатом решения будет резкое сокращение пространства для маневра для всех подобных клубов, что приведет к стагнации нашей национальной игры.

    Мы считаем, что высокий уровень сотрудничества, продемонстрированный клубом в ходе этого процесса и подтвержденный и зафиксированный в решении комиссии, не был встречен взаимностью со стороны Премьер‑лиги«, — говорится в заявлении "Ноттингем Форест".

    Напомним, ранее было принято решение о снятии с "Ноттингем Форест" четырех очков в чемпионате после доказательств о нарушении финансовых правил.

    Календарь и таблица АПЛ

    До этого решения "лесники" были на 17-м месте с 25 очками, после они опустились на 18-е место и оказались в зоне вылета.

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