Симеоне: «Барселона» превзошла «Атлетико»

Наставник «Атлетико»высказался о поражении команды от «Барселоны» (0:3) в 29-м туре Примеры.

«Они нас превосходили, решительнее действовали в первых голевых моментах. У нас мог забить Барриос, потом Мората мог сделать счёт 1:1. Это были важные эпизоды. А второй пропущенный мяч вывел нас из игры.

Мы играли после матча, в котором отдали много сил. Мне не в чем упрекнуть своих игроков. Давайте сохранять спокойствие и бороться за четвёртое место. Будет сложно. Команды становятся сильнее, и нам надо прибавлять. Но сейчас не время для поиска оправданий», — приводит слова Симеоне Marca.