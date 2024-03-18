Журналист из ОАЭ об аресте Промеса: Сидеть здесь не весело

Независимый журналист из ОАЭрассказал, в каких условиях содержится нападающий «Спартака»в дубайской тюрьме.

«Сидеть здесь невесело. Это было широко известно и появлялось на первых полосах, потому что он в любом случае звезда.

Раньше, например, Ридуан Таги, которого в местных СМИ прозвали "ангелом смерти", также фигурировал в новостях после того, как его арестовали, а затем депортировали.

Заключенных в камерном комплексе полиции не помещают в изоляцию, но там в камерах находятся по несколько задержанных и несколько заключённых. Свобода передвижения ограничена», — приводит слова Фаруки De Telegraaf.

Сообщалось, что Промес может провести несколько лет в тюрьме в ОАЭ.

Напомним, Промес был приговорен в Нидерландах к шести годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков. 29 февраля он был задержан в Дубае на пограничном контроле в аэропорту. Сообщалось, что нидерландца задержали из-за ДТП во время зимних сборов «Спартака» в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. В марте он был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.