ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тен Копмейнерс — звезда Серии АТрансферный дайджест. 12-18 марта
  • 20:48
    • Официально: Игор Тудор стал главным тренером «Лацио»
    Все новости спорта

    «Арсенал» и «Волгарь» сыграли вничью, «СКА-Хабаровск» победил «Торпедо»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Арсенал Тула Волгарь СКА-Хабаровск Торпедо
    Завершились еще два матча 23-го тура российской Первой лиги.

    Роман Шаронов — тренер «СКА-Хабаровск»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Шаронов — тренер «СКА-Хабаровск»

    Тульский «Арсенал» не смог дома победить одного из аутсайдеров астраханский «Волгарь» — 0:0.

    Команда Олега Сторожука владела инициативой на поле, но забить в ворота Данила Одоевского так и не смогла.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Арсенал Тула — Волгарь 0:0
    Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Александр Коротков, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Дмитрий Барков, Geloyan I., Karamarko M., Levin V., Makarov A. Волгарь: Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Илья Зуев, Евгений Шляков, Денис Ткачук, Вячеслав Кротов, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Atabayev E., Gilyazetdinov A., Obivalin S. Предупреждения: Gilyazetdinov A. (62'), Максим Кайнов (90+4'), (90+5')

    В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Ленинградцу», «Волгарь» примет «Нефтехимик».

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельной встрече «СКА-Хабаровск» победил дома московское «Торпедо» — 2:0.

    На 17-й минуте в собственные ворота забил центральный защитник «автозаводцев» Александр Иванков.

    Второй мяч хозяева забили на 86-й минуте, отличился бывший игрок молодежной сборной России Даниил Корнюшин.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Торпедо 2:0
    Голы: 1:0 Ivankov A. (17'), 2:0 Даниил Корнюшин (86') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Томас Рукас, Игорь Коновалов, Илья Петров, Вячеслав Подберёзкин, Альбек Гонгапшев, Nikitin K. Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Боян Роганович, Игорь Горбунов, Александр Орехов, Роман Тугарев, Георгий Гонгадзе, Йорди Рейна, Даниил Шамкин, Ivankov A., Shevchenko G. Предупреждения: Сергей Бородин (70'), Cherviakov R. (72')

    В 24-м туре «СКА-Хабаровск» поедет в гости к «Тюмени», а «Торпедо» дома сразится с «Кубанью».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА успешно перезапустит домашний этап серии
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Второй матч в Магнитогорске окажется результативнее?
  • «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Будет ли первая ничья в противостоянии этих команд?
  • «КАМАЗ» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вегас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Калгари — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  5.32
  • Экспресс дня 19 марта
  • Завтра в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Юта — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры