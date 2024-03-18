«Арсенал» и «Волгарь» сыграли вничью, «СКА-Хабаровск» победил «Торпедо»

Завершились еще два матча 23-го тура российской Первой лиги.

Тульский «Арсенал» не смог дома победить одного из аутсайдеров астраханский «Волгарь» — 0:0.

Команда Олега Сторожука владела инициативой на поле, но забить в ворота Данила Одоевского так и не смогла.

Футбол. Россия. ФНЛ Арсенал Тула — Волгарь 0:0 Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Александр Коротков, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Дмитрий Барков, Geloyan I., Karamarko M., Levin V., Makarov A. Волгарь: Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Илья Зуев, Евгений Шляков, Денис Ткачук, Вячеслав Кротов, Дмитрий Лесников, Тимур Жамалетдинов, Atabayev E., Gilyazetdinov A., Obivalin S. Предупреждения: Gilyazetdinov A. (62'), Максим Кайнов (90+4'), (90+5')

В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Ленинградцу», «Волгарь» примет «Нефтехимик».

Календарь и таблица ФНЛ

В параллельной встрече «СКА-Хабаровск» победил дома московское «Торпедо» — 2:0.

На 17-й минуте в собственные ворота забил центральный защитник «автозаводцев» Александр Иванков.

Второй мяч хозяева забили на 86-й минуте, отличился бывший игрок молодежной сборной России Даниил Корнюшин.

Футбол. Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск — Торпедо 2:0 Голы: 1:0 Ivankov A. (17'), 2:0 Даниил Корнюшин (86') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Томас Рукас, Игорь Коновалов, Илья Петров, Вячеслав Подберёзкин, Альбек Гонгапшев, Nikitin K. Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Боян Роганович, Игорь Горбунов, Александр Орехов, Роман Тугарев, Георгий Гонгадзе, Йорди Рейна, Даниил Шамкин, Ivankov A., Shevchenko G. Предупреждения: Сергей Бородин (70'), Cherviakov R. (72')

В 24-м туре «СКА-Хабаровск» поедет в гости к «Тюмени», а «Торпедо» дома сразится с «Кубанью».