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    Хаби Алонсо: У игроков много желания побеждать и не останавливаться

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо дал комментарий по поводу текущего положения дел в команде.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «После победы над "Карабахом" я был счастлив прежде всего за команду и за людей, которые приходят на стадион, чтобы посмотреть на нас. Мы все очень взволнованы. Надеюсь, мы сможем пройти еще дальше и запомним тот особенный вечер с матчем против "Карабаха".

    Несмотря на то, что нам потребовалось три гола, было важно быстро забить один-два, потому что это немного меняет твое психологическое состояние. Чтобы отыграться, всегда нужен первый шаг. С этого момента мы начали верить, и именно это послужило началом камбэка. Это была искра, которая разожгла пламя. Потом мы продолжали давить. При счете 2:2 я думал, что сказать игрокам, а потом случились фантастические 3:2, которые не позволили начаться дополнительному времени.

    Оценивать ситуацию, когда самая решающая часть сезона еще впереди, можно лишь частично, но то, чего мы достигли на данный момент, процесс и весь путь — мы наслаждаемся этим. В футболе часто трудно наслаждаться моментом, но мы должны остановиться и насладиться им.

    Мы играем каждые три дня, и мы рады, что у нас еще есть такая возможность. Апрель станет решающим месяцем, но мы видим, что у команды очень хорошая энергия, у игроков много желания побеждать и не останавливаться.

    Посмотрим, чего мы сможем добиться. Мы боремся во всех трех соревнованиях. Это будет очень, очень сложный этап для нас, и мы надеемся хорошо подготовиться, но пока мы продвигаемся постепенно», — приводит слова Алонсо Marca.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В настоящий момент «Байер» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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