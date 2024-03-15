Клопп: Матч с «Манчестер Юнайтед» много значит для фанатов обеих команд

Главный тренердал комментарий по поводу предстоящей встречи св Кубке Англии.

«Я не слишком много знаю об их сезоне, но я действительно видел несколько хороших игр в их исполнении. У них были проблемы с травмами, но они показали себя хорошо. Нам всегда было нелегко играть против них. Этот матч значит много для фанатов обеих команд.

Мы постараемся показать себя на поле и продемонстрировать скоростную игру, но не можем ничего гарантировать», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 17 марта.