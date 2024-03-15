Эммерсон о неудачах «Урала»: Ситуация нас сильно тревожит

Защитниквысказался о возможной отставке главного тренера командына фоне неудачного выступления екатеринбуржцев.

«Ситуация нас сильно тревожит. Самое странное, что в нескольких матчах реально должны были побеждать. Нам есть над чем работать. Надеюсь, скоро обретём нужную "химию" и удачу: во многом наш результат — обычное невезение.

Понимал ли, что из-за этого невезения Гончаренко могут уволить? Мы все в одной лодке. Тренер делает нас, а мы — тренера. Если под Виктором Михалычем начнёт шататься кресло, то и под всеми нами тоже. Нужно вместе работать над тем, чтобы вылезти оттуда, куда мы попали», — приводит слова Эммерсона Sport24.

После 20-и туров в РПЛ «Урал» занимает 13-е место в таблице с 19-ю очками в активе, находясь в зоне стыковых матчей. В следующем матче подопечные Гончаренко сыграют против «Спартака» 31-го марта.

Напомним, что в результате жеребьевки Кубка России «Урал» встретится с «Локомотивом» в рамках 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов.