ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Григорян«Сперцян не проиграл бы конкуренцию Педри». Александр Григорян — о сюрпризах Лиги чемпионов, испанских аферистах и немужском футболе в Первой лиге
  • 14:15
    • «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, «Барса» встретится с «ПСЖ»
  • 15:13
    • «Милан» встретится с «Ромой» в четвертьфинале ЛЕ, «Ливерпуль» сыграет с «Аталантой»
    Все новости спорта

    Эммерсон о неудачах «Урала»: Ситуация нас сильно тревожит

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Урал
    Защитник «Урала» Эммерсон высказался о возможной отставке главного тренера команды Виктора Гончаренко на фоне неудачного выступления екатеринбуржцев.

    Эммерсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эммерсон

    «Ситуация нас сильно тревожит. Самое странное, что в нескольких матчах реально должны были побеждать. Нам есть над чем работать. Надеюсь, скоро обретём нужную "химию" и удачу: во многом наш результат — обычное невезение.

    Понимал ли, что из-за этого невезения Гончаренко могут уволить? Мы все в одной лодке. Тренер делает нас, а мы — тренера. Если под Виктором Михалычем начнёт шататься кресло, то и под всеми нами тоже. Нужно вместе работать над тем, чтобы вылезти оттуда, куда мы попали», — приводит слова Эммерсона Sport24.

  • РПЛ. «Зенит» вернул лидерство на финише сезона
  • Итоги 20-го тура чемпионата России по футболу
  • 11/03/2024

    • После 20-и туров в РПЛ «Урал» занимает 13-е место в таблице с 19-ю очками в активе, находясь в зоне стыковых матчей. В следующем матче подопечные Гончаренко сыграют против «Спартака» 31-го марта.

    Напомним, что в результате жеребьевки Кубка России «Урал» встретится с «Локомотивом» в рамках 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Реал Сосьедад» в зоне еврокубков?
  • «Реал Сосьедад» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Лион» докажет свой уровень
  • «Тулуза» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Поднимется ли «Лейпциг» в зону Лиги чемпионов?
  • «Кельн» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кельн — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хетафе — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры