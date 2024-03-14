Антон Зиньковский: В полуфинале Кубка России нет разницы, с кем играть

Форвард «Спартака»прокомментировал предстоящую жеребьевку Кубка России, которая пройдет 15 марта.

«Чуть-чуть увидели серию пенальти в матче "Локомотив" — "Балтика". Честно, в полуфинале все команды сильные. Раз "Балтика" прошла "Локомотив", то они заслужили. Все сильные команды, все будут биться. Никто не пустит другую команду без боя, поэтому будет тяжело играть со всеми.

Нет разницы, с кем играть. От меня жеребьёвка не зависит. Кто будет — тот будет», — сказал Зиньковский «Чемпионату».

Сегодня, 14 марта, на «Лукойл Арене» прошел матч «Спартака» с «Оренбургом» в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Красно-белые одержали победу над соперником со счетом 3:1. Первый матч команд закончился победой «Оренбурга» — 1:0.