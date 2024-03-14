ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Басрелона» — «Наполи»ЛЧ. Каталонская молодежь, дортмундские ветераны и подвиги вратарей в Лондоне и Мадриде
  • 23:03
    • Синнер уверенно обыграл Легечку и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
  • 22:50
    • «Бенфика» и «Милан» выиграли ответные матчи 1/8 финала ЛЕ и стали четвертьфиналистами
  • 22:46
    • «Вест Хэм» и «Марсель» вышли в 1/4 финала Лиги Европы
  • 20:15
    • «Балтика» вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
  • 19:56
    • «Спартак» справился с «Оренбургом» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
    Все новости спорта

    «Виктория» по пенальти переиграла «Серветт» и вышла в четвертьфинал Лиги конференций

    «Виктория» — «Серветт»: счет матча 0:0, по пенальти 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги конференций Прогнозы на Лигу конференций Лига конференций
    В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Виктория» из Пльзени в серии пенальти обыграла «Серветт».

    «Виктория»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Виктория»

    В основное время соперники сыграли вничью со счетом 0:0. Первая игра завершилась с идентичным результатом.

    Все решалось в серии пенальти, где «Виктория» была точнее «Серветта» со счетом 3:1.

    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
    Виктория Пльзень — Серветт 0:0
    Голы: 1:0 Томаш Хоры (пенальти) (120'), 2:1 John Edison Mosquera Rebolledo (пенальти) (120'), 2:1 Жереми Гийемено (пенальти) (120'), 3:1 Павел Шульц (пенальти) (120') Виктория Пльзень: Мартин Едличка, Сампсон Дью, Робин Гранач, Вацлав Емелка, Ян Копиц (John Edison Mosquera Rebolledo, 83'), Лукаш Черв (Лукаш Гейда, 116'), Лукаш Кальвах, Каду, Павел Шульц, Ибрахим Бенжамен Траоре (Матей Выдра, 61'), Томаш Хоры Серветт: Джереми Фрик, Бендегуз Болла (Алексис Антунес, 81'), Брэдли Мазику (Антони Бэрон, 119'), Йоан Северен, Стив Руй, Кэйго Цунэмото, Дерек Кутеса (Тео Маньен, 106'), Мирослав Стеванович, Гаэль Ондуа, Тимоте Конья (Самба Диба, 106'), Энцо Кривелли (Жереми Гийемено, 70') Предупреждения: Ян Копиц (35'), Энцо Кривелли (45'), Брэдли Мазику (68'), Лукаш Черв (82'), Мирослав Стеванович (94'), Стив Руй (96'), Вацлав Емелка (105'), Сампсон Дью (108'), Самба Диба (114'), Антони Бэрон (120')

    Таким образом, «Виктория» вышла в четвертьфинал Лиги конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Командам может не хватить 90 минут
  • «Аталанта» — «Спортинг». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Филадельфия» справится с гостями из Онтарио?
  • «Филадельфия» — «Торонто». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли Медведев обыграть Руне?
  • Медведев — Руне. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Филадельфия — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Медведев — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хьюстон — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Милуоки — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монреаль — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры