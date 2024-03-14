«Виктория» — «Серветт»: счет матча 0:0, по пенальти 3:1, обзор голов

«Виктория» Фото: globallookpress.com
В основное время соперники сыграли вничью со счетом 0:0. Первая игра завершилась с идентичным результатом.
Все решалось в серии пенальти, где «Виктория» была точнее «Серветта» со счетом 3:1.
Футбол. Лига конференций. 1/8 финала
Виктория Пльзень — Серветт 0:0
Голы: 1:0 Томаш Хоры (пенальти) (120'), 2:1 John Edison Mosquera Rebolledo (пенальти) (120'), 2:1 Жереми Гийемено (пенальти) (120'), 3:1 Павел Шульц (пенальти) (120') Виктория Пльзень: Мартин Едличка, Сампсон Дью, Робин Гранач, Вацлав Емелка, Ян Копиц (John Edison Mosquera Rebolledo, 83'), Лукаш Черв (Лукаш Гейда, 116'), Лукаш Кальвах, Каду, Павел Шульц, Ибрахим Бенжамен Траоре (Матей Выдра, 61'), Томаш Хоры Серветт: Джереми Фрик, Бендегуз Болла (Алексис Антунес, 81'), Брэдли Мазику (Антони Бэрон, 119'), Йоан Северен, Стив Руй, Кэйго Цунэмото, Дерек Кутеса (Тео Маньен, 106'), Мирослав Стеванович, Гаэль Ондуа, Тимоте Конья (Самба Диба, 106'), Энцо Кривелли (Жереми Гийемено, 70') Предупреждения: Ян Копиц (35'), Энцо Кривелли (45'), Брэдли Мазику (68'), Лукаш Черв (82'), Мирослав Стеванович (94'), Стив Руй (96'), Вацлав Емелка (105'), Сампсон Дью (108'), Самба Диба (114'), Антони Бэрон (120')
Таким образом, «Виктория» вышла в четвертьфинал Лиги конференции.