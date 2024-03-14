Мбаппе и Гризманн вызваны в сборную Франции на мартовские товарищеские матчи

Состав сборной Франции:
Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Лукас Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»);
Полузащитники: Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Уоорен Заир-Эмери (ПСЖ), Адриен Рабьо («Ювентус»);
Нападающие: Мусса Диаби («Астон Вилла»), Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все — ПСЖ), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»).
Напомним, что в марте 2024-го года Франция проведет 2 товарищеских матча против Германии 23-го марта и Чили 26-го числа.