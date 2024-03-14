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    Мбаппе и Гризманн вызваны в сборную Франции на мартовские товарищеские матчи

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Франции Футбол Франции
    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с составом на товарищеские матчи, которые пройдут в марте этого года.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Состав сборной Франции:

    Вратари: Альфонс Ареола («Вест Хэм»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

    Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Лукас Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»);

    Полузащитники: Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени (оба — «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Уоорен Заир-Эмери (ПСЖ), Адриен Рабьо («Ювентус»);

    Нападающие: Мусса Диаби («Астон Вилла»), Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (все — ПСЖ), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Маркус Тюрам («Интер»).

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