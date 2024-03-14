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    Браим Диас вызван в сборную Марокко

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    Хавбек мадридского «Реала» Браим Диас принял решение играть за сборную Марокко.

    Браим Диас
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    Браим Диас

    24-летний игрок получил вызов в африканскую команду на товарищеские матчи с Анголой и Мавританией, намеченные на конец марта, сообщает официальный сайт «Реала».

    Браим Диас ждал предложения из сборной Испании, но испанская футбольная федерация (RFEF) так и не вызвала его ни разу в свое расположение.

    Отец Браима Диас является подданным Марокко, а мать испанка, поэтому полузащитник имеет право выбирать, за какую сборную ему выступать. В этом сезоне 24-летний футболист сыграл за «Реал» 32 матча, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.

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