Браим Диас вызван в сборную Марокко

Хавбек мадридского «Реала»принял решение играть за сборную Марокко.

24-летний игрок получил вызов в африканскую команду на товарищеские матчи с Анголой и Мавританией, намеченные на конец марта, сообщает официальный сайт «Реала».

Браим Диас ждал предложения из сборной Испании, но испанская футбольная федерация (RFEF) так и не вызвала его ни разу в свое расположение.

Отец Браима Диас является подданным Марокко, а мать испанка, поэтому полузащитник имеет право выбирать, за какую сборную ему выступать. В этом сезоне 24-летний футболист сыграл за «Реал» 32 матча, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.