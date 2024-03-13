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  • 11:01
    • «Краснодар» объявил об увольнении Ивича
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    Талалаев рассказал, что позволило «Химкам» обыграть «Краснодар»

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0) в четвертьфинале Кубка России.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Краснодар» на следующий день после поражения от «Химок» объявил об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера.

    «Если разговаривать о принадлежности, "Краснодар", не "Краснодар"... Мы их уже обыгрывали в марте несколько раз.

    Знаем, что они очень любят играть в атаку, но позволяют себе в обороне определенные вольности. Мы старались это реализовать. Два раза получилось. Еще два хороших момента было.

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    • Нам нужно было просто пройти в следующий раунд. Насколько далеко "Химки" могут забраться? Мы не загадываем. Ставим задачу на каждую игру», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

    «Химки» находятся на первой строчке в Первой лиге после 22 туров.

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