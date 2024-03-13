Талалаев рассказал, что позволило «Химкам» обыграть «Краснодар»

Главный тренер «Химок»прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0) в четвертьфинале Кубка России.

«Краснодар» на следующий день после поражения от «Химок» объявил об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера.

«Если разговаривать о принадлежности, "Краснодар", не "Краснодар"... Мы их уже обыгрывали в марте несколько раз.

Знаем, что они очень любят играть в атаку, но позволяют себе в обороне определенные вольности. Мы старались это реализовать. Два раза получилось. Еще два хороших момента было.

Нам нужно было просто пройти в следующий раунд. Насколько далеко "Химки" могут забраться? Мы не загадываем. Ставим задачу на каждую игру», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

«Химки» находятся на первой строчке в Первой лиге после 22 туров.