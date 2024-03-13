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    Талалаев отреагировал на слухи о возможном назначении в «Краснодар»

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    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он может возглавить «Краснодар».

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Краснодар» объявил об увольнении Владимира Ивича на следующий день после поражения от «Химок» (0:2) в четвертьфинале Кубка России.

    «Ухожу в "Краснодар"? Без комментариев! Удачи вам, всегда рад слышать», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

  • Стало известно, кто может возглавить «Краснодар» в случае ухода Ивича
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    • Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Краснодара» может стать Мурад Мусаев.

    «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров. «Химки» находятся на первой строчке в Первой лиге после 22 туров.

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