Талалаев отреагировал на слухи о возможном назначении в «Краснодар»

Главный тренер «Химок»не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что он может возглавить

«Краснодар» объявил об увольнении Владимира Ивича на следующий день после поражения от «Химок» (0:2) в четвертьфинале Кубка России.

«Ухожу в "Краснодар"? Без комментариев! Удачи вам, всегда рад слышать», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Краснодара» может стать Мурад Мусаев.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров. «Химки» находятся на первой строчке в Первой лиге после 22 туров.