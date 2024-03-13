Талалаев отреагировал на слухи о возможном назначении в «Краснодар»

Андрей Талалаев Фото: globallookpress.com
«Краснодар» объявил об увольнении Владимира Ивича на следующий день после поражения от «Химок» (0:2) в четвертьфинале Кубка России.
«Ухожу в "Краснодар"? Без комментариев! Удачи вам, всегда рад слышать», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Краснодара» может стать Мурад Мусаев.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров. «Химки» находятся на первой строчке в Первой лиге после 22 туров.