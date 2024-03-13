Семак: Мы сегодня играли лучше и заслужили победу

Главный тренервысказался о матче против(2:0).

«Матч понравился. Была хорошая игра с точки зрения интенсивности и атмосферы. Думаю, Марцел Личка создал очень хороший коллектив, хорошую команду. Но, на мой взгляд, мы сегодня играли лучше и заслужили победу. Все по делу, будем готовиться к следующим матчам.

Родригао? На сегодняшний день он выглядит хуже, чем те игроки, которые играют. Тоже самое Нуралы Алип — это игровые футболисты у нас. Но на сегодняшний день связка Нино с Эраковичем смотрится предпочтительнее. Поэтому они и играют в стартовом составе.

Те, кто лучше на сегодняшний день, те и играют. Конечно, есть определенные нюансы. У нас есть тот же Ильзат Ахметов и тот же Коваленко, которые могли бы выйти. Но учитывая состояние тех же газонов, это игроки, которые техничные, которым удобнее играть на хороших полях. Поэтому выходят те, которые на сегодняшний день приносят пользу команде. У нас нет 10 человек, нам все игроки нужны. Очень плотный календарь будет в апреле, возможность проявить себя, конечно, будет у всех. А дальше, кто выиграет конкуренцию, тот и будет играть. Это спорт, к большому сожалению, здесь не придумаешь ничего нового. На сборах была одна ситуация, сегодня она другая. Кто-то держит уровень стабильно, кто-то начинал хорошо, но чуть-чуть сбавил, кто-то сейчас будет набирать. Нам нужны все, еще достаточно матчей», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.