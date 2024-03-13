Экс-тренер «Тоттенхэма» о ван Дейке: Вряд ли в Англии был кто-то лучше него

Бывший главный тренервысказался об игре защитника

«Что это за игрок! В матче с "Манчестер Сити" ван Дейк выиграл дуэль у Холанна, хотя у Эрлинга и были свои моменты. Но Вирджил был просто великолепен.

Много говорили о том, какое место в рейтинге лучших за всё время может занять Вирджил ван Дейк. Я и сам не знаю, но вряд ли в Англии был кто-то лучше него», — приводит слова Реднаппа журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

В нынешнем сезоне ван Дейк провел 26 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025-го года.

После 28-и туров «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 64 очками в активе. К слову, у лидера чемпионата Англии «Арсенала» такое же количество баллов.