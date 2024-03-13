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    Экс-тренер «Тоттенхэма» о ван Дейке: Вряд ли в Англии был кто-то лучше него

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    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался об игре защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Что это за игрок! В матче с "Манчестер Сити" ван Дейк выиграл дуэль у Холанна, хотя у Эрлинга и были свои моменты. Но Вирджил был просто великолепен.

    Много говорили о том, какое место в рейтинге лучших за всё время может занять Вирджил ван Дейк. Я и сам не знаю, но вряд ли в Англии был кто-то лучше него», — приводит слова Реднаппа журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

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  • 11/03/2024

    • В нынешнем сезоне ван Дейк провел 26 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025-го года.

    После 28-и туров «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 64 очками в активе. К слову, у лидера чемпионата Англии «Арсенала» такое же количество баллов.

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