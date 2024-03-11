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    РФС назвал арбитров на ответные матчи 1/4 финала Кубка России

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    РФС назвал арбитров, которые будут работать на ответных матчах 1/4 финала Кубка России.

    Сергей Иванов
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    Сергей Иванов

    Путь РПЛ

    12 марта (вторник)

    ЦСКА — «Ростов»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Вячеслав Харламов.

    13 марта (среда)

    «Зенит» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Мацюра.

    14 марта (четверг)

    «Спартак» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Локомотив» — «Балтика»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.

    Путь регионов

    12 марта (вторник)

    «Химки» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Андрей Бутенко.

    13 марта (среда)

    «Волгарь» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; инспектор — Олег Соколов.

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    • «Родина» — «Урал»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Сергей Чебан; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Эдуард Малый.

    14 марта (четверг)

    «СКА-Хабаровск» — «Сочи»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Резников.

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