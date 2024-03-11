РФС назвал арбитров на ответные матчи 1/4 финала Кубка России

Путь РПЛ
12 марта (вторник)
ЦСКА — «Ростов»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Вячеслав Харламов.
13 марта (среда)
«Зенит» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Мацюра.
14 марта (четверг)
«Спартак» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Мартынов.
«Локомотив» — «Балтика»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.
Путь регионов
12 марта (вторник)
«Химки» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Андрей Бутенко.
13 марта (среда)
«Волгарь» — «Ахмат»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья — Олег Соколов; инспектор — Олег Соколов.
«Родина» — «Урал»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Сергей Чебан; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Эдуард Малый.
14 марта (четверг)
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Алексей Резников.