Агент: Кокорин не уступает нападающим сборной России

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
«Даже не задумывался, почему Александр Кокорин не вызывается в сборную России. Наверное, главный тренер не считает нужным.
Александр, несомненно, игрок уровня сборной. Тюкавин, Чалов и Соболев показывают себя, вызываются в национальную команду — они тоже хорошие нападающие.
Я считаю, что Кокорин и по игре, и по результативности не уступает им. А дальше уже тренер сборной решает, кто ему сегодня больше нужен в команде», — сказал агент экс-форварда «Зенита», слова которого приводит «Чемпионат».
Напомним, Кокорина признали лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии журналистов.