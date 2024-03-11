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    Агент: Кокорин не уступает нападающим сборной России

    Футбол Александр Кокорин Арис Сборная России Футбол России
    Тимофей Бердышев, агент нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, считает, что его клиент по-прежнему соответствует уровню сборной России.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Даже не задумывался, почему Александр Кокорин не вызывается в сборную России. Наверное, главный тренер не считает нужным.

    Александр, несомненно, игрок уровня сборной. Тюкавин, Чалов и Соболев показывают себя, вызываются в национальную команду — они тоже хорошие нападающие.

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    • Я считаю, что Кокорин и по игре, и по результативности не уступает им. А дальше уже тренер сборной решает, кто ему сегодня больше нужен в команде», — сказал агент экс-форварда «Зенита», слова которого приводит «Чемпионат».

    Напомним, Кокорина признали лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии журналистов.

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