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    «Бетис» уступил на своем поле «Вильярреалу»

    «Бетис» — «Вильярреал»: счет матча 2:3 (2:1), обзор голов

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    В матче 28-го тура испанской Ла Лиги «Бетис» потерпел дома поражение от «Вильярреала» со 2:3, ведя по ходу матча 2:1.

    Алекс Баэна
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    Алекс Баэна

    В составе хозяев голы забивали Гвидо Родригес и Виллиан Жозе.

    За «Вильярреал» отличились Алекс Баэна, Александр Серлот, также в свои ворота забил Сократис Папастапулос.

    С 70-й минуты гости играли вдесятером после удаления Альберто Морено.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Вильярреал 2:3
    Голы: 1:0 Родригес Гидо (30'), 1:1 Алекс Баэна (40'), 2:1 Виллиан Жозе (45 + 2'), 2:2 Сократис Папастатопулос (автогол) (48'), 2:3 Александр Сёрлот (67') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали (Эз Абде, 88'), Сократис Папастатопулос, Шади Риад, Хуан Миранда (Pablo Gonzlez, 88'), Вилльям Карвалью (Johnny Cardoso, 78'), Родригес Гидо (Марк Рока, 78'), Пабло Форнальс (Айосе Перес, 67'), Набиль Фекир, Эсекьель Авила, Виллиан Жозе Вильярреал: Филип Йоргенсен, Альберто Морено, Айсса Манди, Эрик Бейи, Кико Фемения (Йерсон Москера, 90'), Алекс Баэна (Хорхе Куэнка, 74'), Даниэль Парехо, Сантьяго Комесанья (Этьен Капу, 82'), Александр Сёрлот, Херар Морено (Франсис Коклен, 74'), Бертран Траоре (Илиас Акомах, 74') Предупреждения: Бертран Траоре (29'), Эсекьель Авила (69'), Альберто Морено (69'), Эсекьель Авила (70'), Альберто Морено (70'), Филип Йоргенсен (78'), Johnny Cardoso (90 + 1')

    В 29-м туре «Бетис» сыграет на выезде с «Райо Вальекано».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Вильярреал» дома сразится с «Валенсией».

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