«Бетис» — «Вильярреал»: счет матча 2:3 (2:1), обзор голов

Алекс Баэна Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голы забивали Гвидо Родригес и Виллиан Жозе.
За «Вильярреал» отличились Алекс Баэна, Александр Серлот, также в свои ворота забил Сократис Папастапулос.
С 70-й минуты гости играли вдесятером после удаления Альберто Морено.
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Бетис — Вильярреал 2:3
Голы: 1:0 Родригес Гидо (30'), 1:1 Алекс Баэна (40'), 2:1 Виллиан Жозе (45 + 2'), 2:2 Сократис Папастатопулос (автогол) (48'), 2:3 Александр Сёрлот (67') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали (Эз Абде, 88'), Сократис Папастатопулос, Шади Риад, Хуан Миранда (Pablo Gonzlez, 88'), Вилльям Карвалью (Johnny Cardoso, 78'), Родригес Гидо (Марк Рока, 78'), Пабло Форнальс (Айосе Перес, 67'), Набиль Фекир, Эсекьель Авила, Виллиан Жозе Вильярреал: Филип Йоргенсен, Альберто Морено, Айсса Манди, Эрик Бейи, Кико Фемения (Йерсон Москера, 90'), Алекс Баэна (Хорхе Куэнка, 74'), Даниэль Парехо, Сантьяго Комесанья (Этьен Капу, 82'), Александр Сёрлот, Херар Морено (Франсис Коклен, 74'), Бертран Траоре (Илиас Акомах, 74') Предупреждения: Бертран Траоре (29'), Эсекьель Авила (69'), Альберто Морено (69'), Эсекьель Авила (70'), Альберто Морено (70'), Филип Йоргенсен (78'), Johnny Cardoso (90 + 1')
В 29-м туре «Бетис» сыграет на выезде с «Райо Вальекано».
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«Вильярреал» дома сразится с «Валенсией».