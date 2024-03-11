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    Аршавин о возможном увольнении Абаскаля: Думаю, москвичи ожидали другого

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    Член правления Зенита Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Спартака» от «Факела» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    Вскоре после этого матча появилась информация о том, что руководство «Спартака» решило уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «"Факел" сыграл очень дисциплинировано. Плюс "Спартак" не подобрал ключи, чтобы вскрыть оборону, где‑то не повезло. От этого и получился такой результат.

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    • Стоит ли "Спартаку" увольнять Абаскаля после такого результата? Это решать руководителям "Спартака". Но результат, конечно, не самый лучший. Думаю, москвичи ожидали другого», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    «Спартак» занимает шестое место в текущей турнирной таблице РПЛ.

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