Аршавин о возможном увольнении Абаскаля: Думаю, москвичи ожидали другого

Член правления Зенитапрокомментировал поражениеот(0:2) в 20-м туре РПЛ.

Вскоре после этого матча появилась информация о том, что руководство «Спартака» решило уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«"Факел" сыграл очень дисциплинировано. Плюс "Спартак" не подобрал ключи, чтобы вскрыть оборону, где‑то не повезло. От этого и получился такой результат.

Стоит ли "Спартаку" увольнять Абаскаля после такого результата? Это решать руководителям "Спартака". Но результат, конечно, не самый лучший. Думаю, москвичи ожидали другого», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в текущей турнирной таблице РПЛ.