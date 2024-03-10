Уолкер: Я никогда не играл с игроком более качественным, чем Бейл

Защитникназвал лучшего партнера по команде за всю его карьеру.

«Я никогда не играл с игроком более качественным, чем Бейл образца сезона-2012/2013. Я играю с таким бомбардиром, как Эрлинг Холанн, но в том сезоне любой удар Бейла попадал в сетку», — приводит слова Уолкера Football Espana.

Напомним, что в период с 2009 по 2013-й год Уолкер выступал за «Тоттенхэм» вместе с Бейлом. В сезоне 2012/2013 игрок из Уэльса провел 33 матча за «шпор» и забил 21 гол.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет против «Ливерпуля» в рамках 28-го тура АПЛ 10-го марта. Начало встречи — в 18:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.