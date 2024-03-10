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    «Оренбург» и «Балтика» назвали составы на матч 20-го тура РПЛ

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    Сегодня, 10 марта, пройдет матч 20-го тура РПЛ между «Оренбургом» и калининградской «Балтикой».

    «Балтика»
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    «Балтика»

    Встреча начнется в 14:00 мск.

    Стали известны стартовые составы команд.

    «Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Хотулёв, Перес, Адамов, Томпсон, Михайлов, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.

    «Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Капленко, Бистрович, Ковалёв, Фамейе, Козлов, Фернандес.

    Прогноз на матч «Оренбурга» и «Балтики» доступен по ссылке.

    Оренбуржцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков в 19 проведённых матчах.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Балтика» идет на 15-м месте с 14 баллами.

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