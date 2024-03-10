«Оренбург» и «Балтика» назвали составы на матч 20-го тура РПЛ

«Балтика» Фото: globallookpress.com
Встреча начнется в 14:00 мск.
Стали известны стартовые составы команд.
«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Хотулёв, Перес, Адамов, Томпсон, Михайлов, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.
«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Андраде, Луна, Капленко, Бистрович, Ковалёв, Фамейе, Козлов, Фернандес.
Прогноз на матч «Оренбурга» и «Балтики» доступен по ссылке.
Оренбуржцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков в 19 проведённых матчах.
«Балтика» идет на 15-м месте с 14 баллами.