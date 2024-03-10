«Милан» — «Эмполи»: счет матча 1:0, обзор гола

Автором единственного гола стал Кристиан Пулишич, которому ассистировал Ноа Окафор.
Футбол. Италия. Серия А
Милан — Эмполи 1:0
Гол: 1:0 Кристиан Пулишич (41') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Малик Тшау, Фикайо Томори (Пьер Калюлю, 63'), Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Тейьяни Рейндерс (Юнус Муса, 63'), Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 63'), Рубен Лофтус-Чик, Ноа Окафор (Ясин Адли, 90'), Лука Йович (Оливье Жиру, 73') Эмполи: Элия Каприле, Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 55'), Себастьяно Луперто, Себастьян Валюкевич, Ардиан Исмайли (Бартош Берешиньски, 42'), Николо Камбьяги, Юссеф Мале, Якопо Фаццини (Виктор Коваленко, 55'), Шимон Журовский (Маттео Канчелльери, 76'), Эммануэль Гьяси, M'Baye Niang (Маттиа Дестро, 76') Предупреждения: Якопо Фаццини (24'), Тейьяни Рейндерс (26'), Джузеппе Пеццелла (53'), Шимон Журовский (65'), Маттео Канчелльери (80')
По итогам этой игры «Милан» смог набрать 59 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Эмполи» осталось 25 пунктов и 16-я строчка.