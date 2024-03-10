1-й таймЛиверпуль — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 18:56
    • «Страсбург» уступил дома «Монако» с минимальным счетом
  • 18:39
    • «Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью
  • 17:58
    • «Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу»
  • 17:13
    • «ПСЖ» и «Реймс» поделили очки
  • 17:03
    • «Трактор» победил «Салават Юлаев» и выбил его из розыгрыша Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    «Милан» сломил сопротивление «Эмполи»

    «Милан» — «Эмполи»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Эмполи Милан
    В матче 28-го тура итальянской Серии А «Милан» в родных стенах переиграл «Эмполи» со счетом 1:0.

    «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милан»

    Автором единственного гола стал Кристиан Пулишич, которому ассистировал Ноа Окафор.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Эмполи 1:0
    Гол: 1:0 Кристиан Пулишич (41') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия, Малик Тшау, Фикайо Томори (Пьер Калюлю, 63'), Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Тейьяни Рейндерс (Юнус Муса, 63'), Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 63'), Рубен Лофтус-Чик, Ноа Окафор (Ясин Адли, 90'), Лука Йович (Оливье Жиру, 73') Эмполи: Элия Каприле, Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 55'), Себастьяно Луперто, Себастьян Валюкевич, Ардиан Исмайли (Бартош Берешиньски, 42'), Николо Камбьяги, Юссеф Мале, Якопо Фаццини (Виктор Коваленко, 55'), Шимон Журовский (Маттео Канчелльери, 76'), Эммануэль Гьяси, M'Baye Niang (Маттиа Дестро, 76') Предупреждения: Якопо Фаццини (24'), Тейьяни Рейндерс (26'), Джузеппе Пеццелла (53'), Шимон Журовский (65'), Маттео Канчелльери (80')

    Календарь и таблица Серии А

    По итогам этой игры «Милан» смог набрать 59 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Эмполи» осталось 25 пунктов и 16-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» спокойно обыграет уставший «Ливерпуль»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • Сможет ли «Спартак» одержать первую победу после зимней паузы?
  • «Спартак» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Реал» уверенно победит и не пропустит
  • «Реал» Мадрид — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры