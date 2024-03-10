Глушенков: Не хватило везения, создавали хорошие моменты

Нападающийподвел итог матча против(2:2).

«Получилась эмоциональная игра. Пока вообще не могу ничего сказать. Разочарование? Получается так. Чего не хватило в концовке? Не знаю, везения. Создавали хорошие моменты.

В первом тайме матча с "Динамо" мы показали плохую игру. Во втором более‑менее наладили. В матче с "Сочи" мы показали хорошую игру, но не повезло», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. «Сочи» заработал 13 очков и расположился на 16-й строчке.