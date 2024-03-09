Ромащенко: Не хватает мелочей, которые сделали бы краше нашу игру

Главный тренерподвел итог матча против(0:2).

«Смысла ругать игрока нет. Это было чрезмерное желание, может, перегорел. Не нужно искать негатив, на этом футбол не заканчивается. Этот урок должен пойти ему на пользу. Это сыграло свою роль, но мы выглядели мощно. У нас нет дорогих игроков, но у нас есть команда. Не хватает мелочей, которые сделали бы краше нашу игру», — цитирует Ромащенко «Матч ТВ».

«Динамо» идет с 38 очками на втором месте и вплотную приблизилось к «Краснодару» (39). «Ахмат» пока на 12-м месте с 20 очками.